publié le 28/03/2019 à 07:11

Troisième audition pour Jean-Marc Reiser, soupçonné d'avoir tué Sophie Le Tan, étudiante de 20 ans disparue en septembre dernier près de Strasbourg. Il sera entendu jeudi 28 mars par la juge d'instruction. Il avait simplement reconnu l'avoir accueillie chez lui. Pourtant les éléments à charge s'accumulent.



Après l'interpellation du suspect, les enquêteurs avaient mis la main sur des bâches, un bidon d'essence et des allumettes dans son coffre, tout le matériel qui aurait pu lui permettre de transporter et de faire disparaître le corps de Sophie Le Tan. Son portable a borné une dernière fois dans les environs de la forêt de Robertsau à côté de Strasbourg.

Le suspect sera interrogé sur un autre élément glaçant : une scie retrouvée dans sa cave qui avait été soigneusement nettoyée sur laquelle, grâce au rayon bluestar, des traces de sang ont pu être exhumées. Pour le moment le résultat des analyses sur ces bâches et sur cette scie ne sont pas revenus du laboratoire. On ne sait pas si l'ADN de la jeune étudiante s'y trouve.

La juge a-t-elle assez d'éléments pour faire vaciller Jean-Marc Reiser alors qu'il s'est montré pour le moment imperturbable ? Les avocats s'attendent en tout cas à une audition de plusieurs heures.

À écouter également dans ce journal

Européennes - Benjamin Griveaux et Mounir Mahjoubi quittent le gouvernement pour se lancer dans la course à la mairie de Paris. Nathalie Loiseau démissionne également afin de mener la liste européenne LaREM. Leurs remplaçants ne sont pas encore connus. Nicolas Dupont-Aignan doit présenter sa liste aujourd'hui.



Économie - Carrefour annonce la suppression de 1.200 postes dans ses hypermarchés pour l'année 2019. Les emplois visés concernent les secteurs de la bijouterie, le multimédia, l'encadrement et la caisse.



Football - Le défenseur des Bleus Lucas Hernandez est le joueur le plus cher jamais acheté par un club allemand. Il vient d'être recruté par le Bayern Munich. Un transfert à 80 millions d'euros.