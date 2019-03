publié le 28/03/2019 à 06:38

L'équation est simple. Dans 10 ans, les plus de 65 ans seront plus nombreux que les moins de 20 ans en France. Dans ces conditions inédites, les questions du financement des structures ainsi que les aides aux familles sont donc multiples. Il faudrait au minimum 10 milliards d'euros par an.



Pour beaucoup, l'un des défis est de répondre à la détresse des proches, ceux qui sont directement confrontés à la dépendance et qui s'épuisent au risque d'y laisser leur propre vie. C'est le cas de Jean-Marie, 80 ans qui s’occupait nuit et jour de sa femme, atteinte de la maladie d'Alzheimer.

Une aide sans failles jusqu'au moment où être aidant face à la perte d'autonomie a été trop lourd : "Je m'en vais. Alcool et médicaments, j'ai tout mangé comme des smarties. J'ai pris ma bouteille de whisky et suis tombé dans une piscine. Vous faîtes des bulles et quand vous arrivez au fond, paf c'est le trou noir, vous ne vous rappelez plus". Un appel au secours au cours duquel sa femme est placé en EPHAD.

Après la culpabilité, les dettes viennent s'ajouter au quotidien difficile de Jean-Marie : C'est 3.400 euros par mois alors que nous avons 2.800 euros de retraite à nous deux. Comment fait-on pour payer? L’assistance sociale m'a dit qu'il n'y avait pas 50 solutions. Il fallait vendre mon appartement et en prendre un plus petit".

