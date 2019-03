Carrefour veut supprimer plus de 1.200 postes dans ses hypermarchés français

et AFP

publié le 27/03/2019 à 19:28

Le groupe de grande distribution Carrefour compte supprimer plus de 1.200 postes dans ses hypermarchés français en 2019, sans départs contraints.



Lors d'un comité central d'entreprise (CCE), la direction a détaillé les suppressions de postes prévues dans la bijouterie, le rayon multimédia, l'arrière-caisse, le service de la paie ou encore l'encadrement, selon les syndicats CGT et CFDT.

Le groupe négocie avec les organisations syndicales un accord de rupture conventionnelle collective (RCC) pour accompagner ces suppressions de postes.

Le 28 février, le PDG de Carrefour assurait sur RTL qu'"aucune fermeture d'hypermarché en France n'était prévue cette année". "On a un programme de 400.000 mètres carrés de réduction de la surface des hypermarchés. On supprime des rayons qui ne sont plus pertinents pour nos clients", expliquait Alexandre Bompard en insistant sur le fait qu"il n'y a aucune menace sur 30 hypermarchés, ni sur 10, ni sur 20, ni sur aucun en France cette année".