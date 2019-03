publié le 26/03/2019 à 17:05

C'était un secret de polichinelle depuis quelques jours, c'est désormais officiel. Nathalie Loiseau a été investie tête de liste de La République En Marche pour les élections européennes. Cette dernière a par ailleurs annoncé sa démission du gouvernement, qui prendra effet à l'issue du Conseil des ministres de mercredi.



Et, comme il l'avait confirmé dans un entretien au Monde ce mardi 26 mars, Pascal Canfin est bel et bien le numéro 2 sur cette liste. L'ancien ministre EELV sous la présidence de François Hollande, qui précise ne pas adhérer à LaREM, explique avoir reçu "les assurances nécessaires" de la part d'Emmanuel Macron en matière d'écologie.

Parmi les personnalités suivantes figurent la directrice de la Maison de l'Europe à Rennes, Marie-Pierre Vedrenne (MoDem, n°3), le président des Jeunes Agriculteurs Jérémy Decerle (n°4), la navigatrice Catherine Chabaud (n°5). Le directeur de campagne, Stéphane Séjourné, est lui en 6e position.

Suivent ensuite la sénatrice Fabienne Keller (Agir, n°7), le journaliste Bernard Guetta (n°8), la vigneronne Irène Tolleret (n°9) ou encore Stéphane Bijoux (n°10). Gilles Boyer, le conseiller politique du Premier ministre Édouard Philippe, est en 12e position alors que Pascal Durand, qui a été secrétaire national d'Europe Écologie-Les Verts de 2012 à 2013, est en 18e position.

"C'est une liste de personnalités engagées, c'est peut-être la plus grande évolution. Ils seront des parlementaires actifs et influents pour que le Parlement européen ne ressemble pas à celui d'aujourd'hui", a lancé Stanislas Guérini, en préambule de l'annonce officielle. Et d'enchaîner : "Je suis très heureux que Nathalie Loiseau puisse porter notre liste. Elle connaît les enjeux européens, elle est prête à mener ces combats et elle va le faire avec toute sa passion".



De son côté, Nathalie Loiseau a évoqué "beaucoup de joie et d'enthousiasme pour porter ce projet de renaissance européenne". "Nous sommes tous des Européens convaincus, des Européens exigeants, sûrement des Européens impatients mais surement pas des euro-béas. Nous avons tous une histoire avec l'Europe. C’est liste, c’est la liste de ceux qui croient que les Français ont besoin d’une Europe plus forte".



Et celle qui va donc rendre son costume de ministre dans quelques heures plaide pour "une Europe de liberté, une Europe de protection, une Europe de progrès". "Les attentes des Français sont considérables. J’ai fait le tour de la France et partout j’ai entendu des Français qui ne voulaient pas moins d'Europe mais d’une Europe à hauteur d'Homme. C’est ça qui nous rassemble, c’est cette conviction, cette envie", a-t-elle poursuivi.

Sept représentants du MoDem

Parmi les 30 premiers candidats de la liste, sept viennent des rangs du MoDem. "C'est un moment essentiel car c'est un enjeu essentiel. Il n'y a jamais eu autant de menaces, de pressions pour faire exploser, diviser et disparaître l'Union européenne", a lancé François Bayrou.



Les sondages accordent actuellement à la liste LaREM-MoDem autour de 23% d'intentions de vote, ce qui correspondrait peu ou prou au même nombre d'élus.