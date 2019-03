Theresa May quitte le 10 Downing street, le 27 mars 2019

et AFP

publié le 27/03/2019 à 19:59

Theresa May, la Première ministre britannique, a annoncé ce mercredi 27 mars qu'elle quitterait ses fonctions si son accord de Brexit était adopté. Elle a ainsi cédé aux appels de nombreux députés britanniques, y compris dans son propre camp, qui réclamaient son départ pour soutenir ce texte.



"Il y a le désir d'une nouvelle approche, d'un nouveau leadership" pour la prochaine phase des négociations du Brexit, qui doit déterminer la future relation du Royaume-Uni avec l'Union européenne. "Je n'y ferai pas obstacle", a-t-elle ajouté.



En s'engageant ainsi à démissionner, Theresa May abat ce qui ressemble à sa dernière carte pour tenter de faire adopter le Traité de retrait de l'UE qu'elle a négocié pendant de longs mois avec Bruxelles. Cet accord a déjà été rejeté à deux reprises par les députés britanniques, en janvier et à la mi-mars, poussant la dirigeante conservatrice à demander aux dirigeants de l'UE un report de la date du Brexit, fixé désormais au plus tôt au 12 avril.

Huit options étudiées par les députés

Cette annonce intervient alors que les députés s'apprêtaient à voter sur huit alternatives à cet accord de divorce, une initiative potentiellement susceptible de contrecarrer ses plans. Parmi les options proposées par les élus figurent notamment une sortie sans accord, un renoncement au Brexit ou encore l'organisation d'un référendum sur l'accord de divorce qui sera choisi.





Ces votes "indicatifs" ne sont toutefois pas contraignants pour le gouvernement et Theresa May a signifié qu'elle s'opposerait au choix des députés s'il venait contredire les engagements de son Parti conservateur en faveur d'une sortie du marché unique et de l'union douanière européenne.