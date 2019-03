publié le 27/03/2019 à 18:03

Vainqueur incontesté des 12 coups de midi de TF1, Christian Quesada a été mis en examen et écroué, ce mercredi 27 mars. Il est accusé de "détention et diffusion d'images pédopornographiques", et a été placé en détention provisoire.



La vedette des jeux télévisés aurait reconnu les faits en garde à vue. Il faut dire que les perquisitions à son domicile dans l'Ain ont été fructueuses ces 2 derniers jours. Les gendarmes ont retrouvé dans ses ordinateurs des milliers d'images et de vidéos compromettantes, ainsi que des documents qu'il aurait également diffusés sur des réseaux.

C'est une jeune fille, qui est à l'origine des poursuites. Cette dernière aurait dénoncé Christian Quesada pour tentative de corruption de mineur, il y a un an et demi. C'est également un délit qui lui est reproché.

Une information judiciaire ouverte

Mais l'affaire est loin d'être terminée, puisqu'une l'information judiciaire vient d'être ouverte. Un juge instruction est nommé pour étendre les investigations, expertiser les disques durs de ses ordinateurs, et pourquoi pas remonter la piste d'autres délinquants sexuels.





Avec 800.000 euros de gains engrangés, Christian Quesada avait quitté le jeu après quelques 193 participations consécutives. En février 2018, quatre producteurs de cinéma se disputaient les droits pour adapter sur grand écran la vie du "Maître de midi" de l'émission de Jean-Luc Reichmann.



Dans son autobiographie, intitulée justement Le Maître de midi (éd. des Arènes) parue en novembre 2017, Christian raconte sa scolarité difficile, l'abandon de l'école à 15 ans, la cocaïne, le RSA et la rue. Au milieu de cette vie pénible, les connaissances qu'il amasse en dévorant les Quid et autres encyclopédies font de lui un homme à la culture hors norme. Cela se remarquera lors d'une première participation à la télévision, dans Des Chiffres et des Lettres, quelques années avant la consécration sur TF1.