et Yannick Olland

publié le 18/09/2018 à 11:29

Son passé avec la justice a de quoi inquiéter les enquêteurs. Samedi 15 septembre, un homme de 58 ans a été arrêté, placé en garde à vue puis mis en examen dans la nuit du lundi au mardi suivants pour enlèvement et séquestration.



Une jeune étudiante de 20 ans en économie et gestion a disparu depuis le 7 septembre en Alsace. Sophie Le Tan est partie visiter un appartement à Schilitgheim près de Strasbourg. Seule. Alors qu'elle devait ensuite se rendre dans le sud de la région pour célébrer son anniversaire en famille, personne n'a plus eu de nouvelle de la jeune femme.



C'est l'annonce qui donne la piste de cet homme, Jean-Marc Reiser, révèle le quotidien L'Alsace. C'était en fait un traquenard, selon les enquêteurs. Le numéro de portable indiqué correspond à un téléphone prépayé, acheté de manière anonyme.

Avant Sophie Le Tan, trois autres candidates étaient venues pour visiter l'appartement. Mais elles n'ont trouvé personne à chaque fois. Elles étaient accompagnées de leur copain, à la différence de l'étudiante disparue.

Suspect numéro 1 dans une autre affaire de disparition

L'homme n'est pas inconnu des services de police, au contraire. 34 ans auparavant, en 1984, il avait déjà été suspecté de disparition. Une jeune commerciale de 23 ans n'était jamais revenue d'une visite chez lui à Strasbourg. Faute de preuves, il avait été acquitté devant la cour d'assises en 2001, quand le procureur avait réclamé 30 ans de réclusion criminelle. Quant à la jeune femme, on n'a jamais retrouvé son corps.



Dans les années 1990, il avait aussi été arrêté dans le Doubs en possession d'armes et de photos de femmes nues allongées, ou inconscientes.



Puis, en 2003, il avait été condamné à 15 ans de prison par la cour d'assises de Dijon pour viol. Il sort en 2012 puis est à nouveau condamné à 2 ans de prison pour avoir fracturé un cabinet vétérinaire.



Le procureur de la République doit s'exprimer lors d'un point devant la presse mardi 18 septembre à 18 heures. Pour l'heure, les enquêteurs n'auraient pas d'élément concret, aucune preuve. Mais son profil reste assez inquiétant pour les intéresser.