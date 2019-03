publié le 28/03/2019 à 06:01

De nombreuses interrogations entourent encore la mort d'un ancien agent de la DGSE, dont le corps a été retrouvé criblé de balles en Haute-Savoie. Daniel Forestier, 57 ans, a été découvert le 21 mars dernier sur un parking, mais son identité n'a pu être confirmée que mardi soir, via son avocat, prévenu par la famille de la victime.



Pour la mère de Daniel Forestier, son fils se savait "sûrement" menacé. "Dans les deux mois qui ont précédé (sa mort), à deux reprises il a dit à son frère et à sa sœur : 's'il m'arrivait quelque chose occupez-vous bien de maman'", raconte-t-elle à RTL.

"Il a été piégé ça c'est sûr. À mon avis, il a été attiré dans un guet-apens. C'est pas possible parce qu'il était quand même un bon professionnel de la sécurité, donc c'était quelqu'un qui devait quand même être sur ses gardes", souligne Ginette.

Cet assassinat est-il lié à l'enquête sur un projet d'assassinat ayant visé le général Ferdinand Mbaou, un opposant au président congolais qui valait à Daniel Forestier une mise en examen depuis septembre dernier ? La question se pose.



Pour Ginette, ''il y a quand même un côté politique", dans ce meurtre. "Il devait vraiment gêner quelqu'un. On ne fait pas exécuter quelqu'un comme ça. Si on prend un tueur professionnel, il faut quand même bien le vouloir", estime-t-elle.



La mère de Daniel Forestier a découvert que son fils avait été un agent de la DGSE, en apprenant la mort de son fils. "Il aimait son pays, il voulait donner un sens à sa vie, il aimait les défis, l'armée (...) Ce n'est pas sa vie qui me choque, c'est sa fin", conclut-elle.

