publié le 30/04/2019 à 06:44

Il est à la fois accusé et accusateur. Pierre-Ambroise Bosse comparaît ce mardi 30 avril devant le tribunal correctionnel de Bordeaux. Impliqué dans une bagarre en Gironde en 2017, le champion du monde du 800 mètres devra répondre de violences avec usage ou menace d'une arme.



À ses côtés comparaît également l'ancien rugbyman, Anthony Etcheverry, qui accuse l'athlète de lui avoir jeté une bouteille de bière. "Nous avons toujours indiqué que Monsieur Bosse avait omis de spécifier qu'il était à l'origine de l'altercation puisqu'il a jeté une bouteille sur le visage de mon client. Ce qui a provoqué une réaction avec une certaine forme de violence", explique maître Arnaud Dupin, avocat du rugbyman, au micro de RTL.

"On attend simplement qu'il se comporte en homme et soit enfin enclin à dire la vérité plutôt que d'aller se pavaner dans les médias et inventer des histoires pour essayer de redorer son image", a-t-il ajouté.

À écouter également dans ce journal

Société - Un dispositif de sécurité exceptionnel sera mis en place demain, 1er mai. À l'occasion des défilés, les forces de l'ordre s'attendent à des cortèges composés de syndicalistes, de gilets jaunes mais aussi et surtout de casseurs.



Politique - Après une journée de séminaire gouvernemental à Matignon, Édouard Philippe a détaillé la mise en oeuvre des annonces d'Emmanuel Macron. Le calendrier est serré et surtout chargé.



Japon - L'empereur japonais abdique. Un événement historique qui n'était plus arrivé depuis plus de 200 ans. Akihito va passer le relai à son fils aîné dans la nuit du 30 avril au 1er mai. Il se retire pour des raisons de santé.