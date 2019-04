publié le 29/04/2019 à 06:38

Après les annonces d'Emmanuel Macron jeudi dernier, le gouvernement est attendu au tournant et il est temps d'élaborer le plan d'action. C'est l'objet du séminaire gouvernemental de ce lundi 29 avril où Edouard Philippe, entouré de ses ministres, va travailler à la mise en oeuvre concrète des mesures voulues par le président de la République.



De nombreux thèmes seront au programme de cette journée de travail. La priorité pour le gouvernement sera d'aller vite, rien ne serait pire que de mettre en suspens les chantiers ouverts par Emmanuel Macron, d'autant que les mesures annoncées n'ont pas enclenché un enthousiasme débordant dans l'opinion.

Quatre dossiers urgents se dégagent : l'emploi, l'écologie, la fiscalité et le dossier des solidarités. Ce sont désormais les nouvelles priorités du quinquennat et les ministres vont devoir s'y atteler, quitte à revoir leur calendrier.

À écouter également dans ce journal

Société - Environ 500 personnes ont défilé ce dimanche 28 avril à Nantes contre la guerre des quartiers. Plusieurs fusillades ont eu lieu la semaine dernière faisant un mort et six blessés.



International - En Espagne, les socialistes qui arrivent en tête des législatives n'ont pas obtenu de majorité absolue. Le Premier ministre Pedro Sanchez ne pourra donc pas gouverner seul et l'extrême droite fait son retour au parlement, en décrochant 24 sièges.



Sport - Les rois de Rennes n'ont pas fini de faire la fête. Après avoir remporté la coupe de France face au PSG, les joueurs du Stade Rennais ont communié leur sacre avec leurs supporters malgré la pluie.