publié le 29/04/2019 à 14:59

Une terrible histoire frappe l'Île de la Réunion. À Saint-André, un professeur a avoué, samedi 27 avril, avoir violé une élève autiste de l'Institut médico-éducatif Raymond Allard, dans lequel il travaillait, pendant deux ans. L'homme de 50 ans a été placé en détention provisoire, rapporte le Journal de l'Île de la Réunion.



Tout commence par une dénonciation de ses collègues en février dernier. Elles ont porté plainte contre l'accusé pour "atteinte à leur intimité". En effet, ce dernier filmait sous leurs jupes avec son téléphone portable. Une perquisition est alors ordonnée à son domicile. Les enquêteurs ont alors découvert des vidéos qui confirmaient les dires des plaignantes mais ils ne s'attendaient pas à la suite.

Les forces de l'ordre ont également retrouvé des films du professeur en train de violer une jeune élève autiste de l'IME, âgée de 16 ans mais qui n'aurait que 6 ans d'âge mental. Face aux preuves accablantes, l'agresseur a reconnu les faits et été immédiatement écroué dans le Centre pénitentiaire de Saint-Denis.Il aurait abusé de la jeune fille pendant deux ans.

Une personnalité effroyable

La personnalité de l'homme fait froid dans le dos. Un examen psychiatrique le décrit comme "un individu particulièrement dangereux et à la personnalité perverse et très centrée sur lui-même". Le rapport fait également part d'une capacité de récidive et de pression sur la victime et les témoins.



Le professeur se dit "prêt à suivre des soins médicaux pour se faire aider". En attendant, le parquet et les autorités locales poursuivent leur enquête, d'autres témoins vont être entendus. Il n'est pas exclu qu'il y ait d'autres victimes.