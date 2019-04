Les actualités de 12h30 - Charente : un homme torturé et tué, quatre personnes arrêtées

publié le 29/04/2019 à 12:55

C'est une scène digne du film Orange Mécanique, mais avec les moyens vidéo du XXIe siècle. Trois personnes avaient été arrêtées ces derniers jours, mises en examen et écrouées pour avoir torturé puis tué un homme de 42 ans à Cognac, en Charente, tout en filmant et en diffusant ces sévices.



Selon les informations de RTL, une quatrième personne vient d'être interpellée et est poursuivie pour "homicide volontaire", précédé, accompagné ou bien suivi "d'acte de torture ou de barbarie".

Trois autres personnes ont déjà été écrouées dans cette affaire, dont une femme de 38 ans. Elle est la locataire de l'appartement du vieux Cognac où se sont déroulés ces faits. La victime, originaire de la Charente-Maritime, aurait été attirée par ses bourreaux dans ce local. Le quadragénaire a ensuite été humilié, roué de coups puis tué par ses agresseurs.

Certaines scènes ont été tournées et diffusées sur internet. Son corps a été déplacé, mais les enquêteurs du SRPJ de Limoges sont parvenus à le retrouver. Un couple a également été mis en cause dans cette terrible affaire pour non-dénonciation de crime. Ils ont été écroués et une information judiciaire a été ouverte.

