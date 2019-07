publié le 30/04/2019 à 05:50

Les organisateurs appellent à une mobilisation massive. Pour le défilé du mercredi 1er mai, jour traditionnel de manifestations, "gilets jaunes" et "black blocs" veulent marquer les esprits. Sur un événement Facebook, ils annoncent vouloir faire de Paris la "capitale de l'émeute", faisant craindre une nouvelle journée de violences.

Cette manifestation sera un "véritable test" pour le maintien de l'ordre, estime une source policière. Depuis l'arrivée du nouveau préfet de police Didier Lallement, plusieurs dispositifs ont été mis en place pour muscler la réponse face aux casseurs : zone d'interdiction de manifester, contrôles préventifs, unités anti-casseurs plus réactives, commandement unique ou encore utilisation de drones.

>> Suivez la journée de mobilisation en direct.

Mais depuis des années, les militants radicaux des "black blocs" évoluent et s'adaptent aux différentes doctrines policières et aux nouveaux outils utilisés par les forces de l'ordre, comme les drones, qui risquent de faciliter la reconnaissance faciale.

Les commerces fermés sur le parcours

Le 1er mai, fête du travail, est traditionnellement une journée de mobilisation pour les organisations syndicales. La CGT, FO, la FSU, Solidaires, l'Unef et l'UNL ont appelé à un défilé pour '"amplifier les batailles pour que les urgences sociales et climatiques soient enfin prises en compte par le gouvernement et le patronat". A Paris, le défilé partira de la gare Montparnasse à 14h30 pour rejoindre la place d'Italie. Il passera par les boulevards de Port-Royal, Saint-Marcel et de l'Hôpital.

Les "gilets jaunes" pourraient se greffer à cette manifestation. Toujours "remontés" après la conférence de presse d'Emmanuel Macron, le 25 avril, ils espèrent une "convergence des luttes" avec les syndicats et partis politiques de l'opposition.

En prévision d'un défilé tendu, la préfecture a ordonné aux commerçants situés sur le parcours de la manifestation de "fermer leurs établissements le temps de la manifestation". Cela concerne les commerces, débits de boissons et restaurants situés sur le parcours du cortège intersyndical.

#Manifestation | Didier Lallement, préfet de Police, a pris un arrêté de fermeture des établissements installés sur le parcours de la manifestation intersyndicale du 1er mai 2019.

Davantage de précisions dans notre communiqué de presse. pic.twitter.com/hIsxSJ92fC — Préfecture de police (@prefpolice) 29 avril 2019

La crainte des mêmes débordements qu'en 2018

Les autorités craignent "des risques de même nature" que ceux qui ont émaillé le défilé du 1er mai, l'an dernier. Des affrontements avaient éclaté entre les forces de l'ordre et plus d'un millier de "black blocs", près de la gare d'Austerlitz, à Paris, à la suite de dégradations commises en marge du défilé.



Armés de cocktails Molotov pour certains, des casseurs avaient pris pour cible un restaurant MacDonald's, des magasins et des voitures.



Cette année, le trajet frôlera au moins deux symboles macronistes : la Rotonde, restaurant où le candidat d'En Marche avait célébré sa qualification au second tour de l'élection présidentielle, et la place de la Contrescarpe, où son ex-conseiller Alexandre Benalla avait brutalement interpellé un couple le 1er Mai 2018.