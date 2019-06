publié le 20/06/2019 à 18:50

Frédéric Péchier est mis examen pour 24 empoisonnements dont 9 mortels. Il est soupçonné d'avoir délibérément provoqué des incidents médicaux pour se rendre indispensable. Mais la justice l'a laissé en liberté sous contrôle judiciaire.

"Je comprends que ça choque les gens" dit-il dans La Nouvelle République. "Mais le dossier n'est pas si clair, vous pensez bien que sinon je serais toujours en détention". Des déclarations qui choquent Amandine Iehlen, dont le père de 52 ans est mort d'un arrêt cardiaque lors d'une banale opération du rein.

Face à cette décision, sa première réaction est "l’écœurement", confie-t-elle, "il tente de nous discréditer en racontant tout et n'importe quoi", explique encore la jeune femme au micro de RTL. "On connaît très bien le dossier, tous les éléments prouvent qu'il est un empoisonneur", renchérit-elle, déterminée à ne pas se "laisser intimider" et à faire valoir "les faits".

À écouter également dans ce journal

Jérôme Cahuzac. L'ancien ministre du Budget va t-il redevenir médecin ? En tout cas, la voie est libre. Condamné l'an dernier pour fraude fiscale et blanchiment, un aménagement de peine lui a permis d'éviter la prison, l'ordre des médecins l'autorise ce jeudi 20 juin à exercer la médecine générale.

Justice. Un "cold case" digne d'une série télé. Près de 33 ans après, Jacques Rançon, le tueur de la gare de Perpignan, vient d'avouer un nouveau meurtre.

Flamanville. Dix ans de retard, le chantier de l'EPR de Flamanville s'enlise. L'autorité de sûreté nucléaire a rendu son verdict : il faut absolument réparer 8 soudures défaillantes mais difficilement accessibles.