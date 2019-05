L'anesthésiste de Besançon aurait tenté d'empoisonner l'une de ses collègues

publié le 24/05/2019 à 13:15

Frédéric Péchier a-t-il tenté d'empoisonner l'une de ses collègues ? Déjà mis en examen pour 17 nouveaux cas d'empoisonnements, l’anesthésiste de Besançon est désormais soupçonné d'avoir voulu tuer l'une de ses collègues il y a trois ans. Aujourd'hui retraitée, Catherine Nambot a travaillé pendant 10 ans comme anesthésiste au côté du docteur Péchier.



En 2016, elle doit subir une opération de l'épaule. C'est son collègue Frédéric Péchier, qui est censé réaliser l'anesthésie ce jour-là. Mais à la dernière minute, elle insiste pour que ce soit son compagnon, lui aussi anesthésiste, qui s'en charge, révèle le Parisien. L'ordre des passages au bloc opératoire est bousculé et Catherine Nambot est opérée en premier, avant une autre patiente. La deuxième patiente, qui reçoit donc la poche d’anesthésiques initialement destinée à Catherine Nambot, meurt lors de l'intervention, après un arrêt cardiaque.

L'enquête indique que le décès de cette patiente de 50 ans, alors en parfaite santé, est dû à une surdose de Mépivacaïne, un anesthésique local, et de Tramadol, un opioïde à base de morphine.

Pour l'avocat de Catherine Nambot, Me Alain Dreyfus-Schmidt, Frédéric Péchier a clairement tenté de tuer sa collègue. "Catherine Nambot a désormais la certitude qu’il a voulu la tuer. On pourrait qualifier cela de tentative de meurtre", affirme son avocat Me Alain Dreyfus Schmidt. Selon plusieurs proches des deux collègues, les deux confrères, auparavant amis, s'étaient brouillés six semaines avant l'opération. L'avocat du docteur Péchier n'a pas encore réagi à ces accusations.