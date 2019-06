Besançon : le Dr Péchier maintenu en liberté sous contrôle judiciaire

publié le 12/06/2019 à 14:00

La cour d'appel de Besançon a décidé ce mercredi que l'anesthésiste Frédéric Péchier resterait en liberté. Il est soupçonné d'avoir empoisonné 24 patients au cours d'interventions chirurgicales.



Le médecin de 47 ans, à la large carrure, vêtu d'une sobre chemise blanche, a répondu à la convocation de la cour qui a décidé, dès l'ouverture de l'audience à 9H00, qu'elle se tiendrait à huis clos, conformément aux réquisitions du parquet général.

Si la famille du médecin et la presse ont dû quitter la salle, une trentaine de victimes présumées ou de proches des victimes pouvaient en revanche assister aux débats.

Parmi ces proches, le père de la plus jeune victime présumée, un enfant opéré en 2016 à l'âge de 4 ans des amygdales et qui avait survécu à deux arrêts cardiaques.