publié le 07/06/2019 à 05:20

L'anesthésiste de Besançon ira-t-il en prison ? La cour d'appel du Doubs doit trancher ce vendredi 7 juin. Il est soupçonné d'avoir drogué ses patients pour ensuite apparaître tel un sauveur. Parmi les victimes, le petit Teddy.



Il y a 4 ans, l'enfant a fait deux arrêts cardiaques lors d'une banale opération des amygdales. Il a été réanimé par le docteur Péchier et a survécu. "À aucun moment on pense, pour une simple opération des amygdales, qu'il puisse finir entre la vie et la mort", explique le père de Teddy interviewé par RTL, qui explique que son fils est resté "pendant une semaine, dans un coma artificiel et un état catastrophique".

Aujourd'hui, Teddy souffre de problèmes de motricité. C'est la plus jeune victime du docteur. Son père espère que d'autres problèmes ne surviendront pas quand l'enfant grandira. "C'était un enfant de 4 ans à l'époque des faits, et on n'est pas à l'abri d'avoir d'autres choses qui lui tombe dessus".

Pour ce père, dont la vie de l'enfant a été bouleversée après cette opération, "la colère elle est là, elle ne partira jamais. Pour nous, il n'a rien à faire dehors. Sa place est en prison (...) Tout concorde vers lui (...) On espère que la justice fera bien son travail et qu'il aille en détention provisoire".



En effet, même si le docteur Péchier a été mis en examen pour 24 empoisonnements, dont 9 mortels, il a été laissé en liberté sous contrôle judiciaire. Une décision contre laquelle le parquet a fait appel. Il sera examiné par la cour d'appel de Besançon le 12 juin prochain.

À écouter également dans ce journal

Football - Vont-elles ramener la coupe à la maison ? C'est parti pour un mois de fête et de football. Ce soir, s'ouvre le Mondial Féminin. Nos bleues commenceront par affronter la Corée du Sud.



Fraude - C'est une info RTL. Un nouveau scandale alimentaire qui éclate, à destination, cette fois, des plus démunis : 780 tonnes de "faux steak" ont été distribués. Une nouvelle tromperie en bande organisée.



Sécurité routière - L'Assemblée a dit "oui" au retour à 90 km/h sur les routes secondaires de France. Les conseils départementaux et les maires auront le droit de relever la vitesse autorisée sur les routes dont ils ont la responsabilité.