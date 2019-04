publié le 16/04/2019 à 21:08

Au lendemain du dramatique incendie qui a frappé la cathédrale Notre-Dame de Paris, la thèse accidentelle est privilégiée par les enquêteurs, et certains ouvriers du chantier ont été interrogés ce mardi 16 avril. Douze employés d'une société d'échafaudage, l'une des 5 entreprises qui travaillaient à la rénovation de la cathédrale, ont été auditionnés de longues heures au siège de la Police Judiciaire parisienne.



L'audition a duré plus de six heures. Certains d'entre eux, très jeunes pour la majorité, ont décrit le choc qu'ils ont ressenti en découvrant le désastre. Comme tous les ouvriers présents sur le chantier, ils étaient partis au moment du départ de l'incendie. Les policiers ont voulu savoir s'il s'était passé quelque chose de particulier dans les heures qui ont précédé l'arrivée des flammes mais aussi savoir comment se déroulait le chantier.

D'autres auditions vont avoir lieu. C'est la première étape de cette enquête puisque, pour l'heure, les policiers de la brigade criminelle ne peuvent pas se rendre sur place pour faire d'éventuelles constatations techniques et scientifiques.

À écouter également dans ce journal

Politique - Alors qu'Emmanuel Macron a reporté son allocution en raison de l'incendie de la cathédrale parisienne, RTL vous révélait dès la mi-journée les annonces prévues par le président de la République avec notamment la baisse des impôts des classes moyennes, la suppression de certaines niches fiscales ou encore de l'ENA.



Culture - Les statues des 12 apôtres qui ornaient le toit de Notre-Dame de Paris ont échappé de justesse à l'incendie puisqu'elles ont été envoyées la semaine dernière en Dordogne, pour y être restaurées. Sur place, les habitants y voient un signe.



Justice - La prison à perpétuité a été requise ce mardi 16 avril contre Abdelkader Merah. Le frère de Mohammed Merah est jugé en appel, accusé d'avoir sciemment facilité la préparation des crimes de son frère en mars 2012, à Toulouse et Montauban.