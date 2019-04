Notre-Dame de Paris avant et après l'incendie du 15 avril 2019

et AFP

publié le 16/04/2019 à 13:45

La structure de l'édifice a pu être sauvée grâce au travail sans relâche, du début de la soirée au lever du jour, mais Notre-Dame de Paris se retrouve défigurée, mardi 16 avril. Au lendemain du départ de l'incendie dans les combles du monument, la comparaison entre la cathédrale avant et après le drame glace le sang.



Si les deux légendaires beffrois sont restés debout, les dégâts sont colossaux, notamment la partie arrière supérieure. "L'ensemble de la toiture est sinistrée, a indiqué au petit matin Gabriel Plus, porte-parole des pompiers de Paris. L'ensemble de la charpente est détruite, une partie de la voûte s'est effondrée, la flèche n'existe plus".

Cette flèche, l'un des symboles de Paris avec ses 93 m de hauteur, s'est effondrée une heure environ après le début de l'incendie. Une image choc, massivement reprise en couverture des quotidiens nationaux et internationaux.

Et maintenant ? Restaurer le bâtiment prendra "des années de travaux", a estimé le nouveau président de la Conférence des évêques de France (CEF), Éric de Moulins-Beaufort. "Nous la rebâtirons", avait affirmé peu avant minuit le président de la République Emmanuel Macron.