Personne ne l'attendait là... Sibeth Ndiaye a pris dès ce lundi 1er avril, ses fonctions de porte-parole du gouvernement. On la connaissait comme chargée de la communication d'Emmanuel Macron. Atypique, grande gueule, assumant de mentir pour protéger le président... Bref, une conseillère de l'ombre.



La voilà désormais dans la lumière et même en première ligne. Passation de pouvoir ce lundi matin avec Benjamin Griveaux, et premier Conseil des ministres dans la foulée. C'est une porte-parole toute en retenue qui est apparue aujourd'hui.

Polie et sage comme pour une rentrée des classes. Pas de coup de gueule pour la nouvelle porte-parole du gouvernement qui s'est installée dans sa fonction avec un peu d’appréhension et quelques bafouilles.

Des fiches et des changement de règles

Jusqu’ici, l'ancienne conseillère presse de 39 ans était connue "hors micro" pour son coté cassant et ses répliques cinglantes. Mais elle promet de changer du tout au tout. Pendant un peu moins d'une heure, Sibeth Ndiaye est restée collée à ses fiches. Elle dément avoir dit qu'elle assumait de mentir pour protéger le président.



"L'engagement qui est le mien, c'est que les propos que je tiendrai seront des propos qui refléteront l'action du gouvernement et qui auront vocation à rendre plus intelligible et plus claire cette action au quotidien, en direction des Français", a-t-elle déclaré.



Au détour d'une réponse, elle explique que les règles du point presse vont changer. "Je prendrais l'habitude de ne pas commenter les sujets à caractère internationaux", a précisé Sibeth Ndiaye. Contrairement à ses propos, les spécialistes des questions internationales ont, eux, été surpris. D'autant que la politique étrangère est l'une des prérogatives du chef de l'État.