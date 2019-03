publié le 05/03/2019 à 16:02

Cela fait maintenant 15 semaines qu'il est incarcéré au Japon. L'ancien PDG de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, accusé, entre autres, d'avoir dissimulé ses revenus, pourrait bientôt sortir de prison. Le tribunal de Tokyo a accepté ce mardi 5 mars sa demande de libération sous caution.



Fixée à environ 8 millions d'euros, elle est assortie de plusieurs conditions, dont l'interdiction de quitter le Japon, même pour un bref séjour, pour éviter sa fuite ou une destruction de preuves. Le bureau des procureurs de Tokyo a annoncé sa décision de faire appel.

Si sa demande de libération conditionnelle est une nouvelle fois rejetée en appel, Carlos Ghosn pourrait rester derrière les barreaux jusqu'à son procès, où il encourt jusqu'à 15 ans de prison. Retour sur la chute d'un géant de l'automobile.

La chronologie de l'affaire Ghosn

19 novembre 2018 : arrestation à Tokyo

Le 19 novembre 2018, la police japonaise arrête Carlos Ghosn à la sortie de son jet privé, à l'aéroport de Tokyo Haneda. Le dirigeant de l'alliance Nissan-Renault-Mitsubishi est soupçonné de malversations financières : il aurait, pendant de nombreuses années, déclaré des revenus inférieurs au montant réel, et ainsi dissimulé une partie de son salaire au fisc japonais.



22 novembre 2018 : renvoi de la présidence de Nissan

Le 22 novembre, le conseil d'administration de Nissan décide à l'unanimité de révoquer Carlos Ghosn de son poste de président non exécutif. Dans un communiqué, le groupe explique cette décision par "des actes graves confirmés" et mentionne "une minimisation de ses revenus durant une longue période dans les rapports financiers, une utilisation frauduleuse à des fins personnelles de fonds d'investissements et de notes de frais".



26 novembre 2018 : renvoi de la présidence de Mitsubishi

Le 26 novembre, le conseil d'administration de Mitsubishi révoque à son tour Carlos Ghosn de sa fonction de président. Un bref communiqué explique qu'il est "difficile" de le maintenir en poste compte tenu des circonstances.



10 décembre 2018 : mise en examen

Le 10 décembre, après 22 jours de garde-à-vue, Carlos Ghosn est officiellement mis en examen pour "dissimulation de revenus" de 2010 à 2015. Sa garde-à-vue est prolongée pour le même motif, mais pour 2015 à 2018.



21 décembre 2018 : nouveau mandat d'arrêt

Le 21 décembre, Carlos Ghosn est placé en garde-à-vue sur de nouvelles charges : il est notamment accusé d'avoir transféré sur les comptes de Nissan ses pertes sur des investissements personnels.



8 janvier 2019 : première apparition en justice

Le 8 janvier, Carlos Ghosn comparaît pour la première fois devant le tribunal de Tokyo, près de deux mois après son arrestation. Il affirme avoir été "faussement accusé et détenu de manière injuste." Le juge justifie mon maintien en garde à vue par un risque de fuite et d'altération des preuves.



11 janvier 2019 : nouveaux chefs d'accusation

Le 11 janvier, Carlos Ghosn est inculpé de deux nouveaux chefs d'accusation : abus de confiance aggravé, pour avoir fait passer en 2008 dans les comptes de Nissan des pertes sur des investissements personnels, et pour avoir minoré ses revenus sur la période 2015-2018.



23 janvier 2019 : démission de la présidence de Renault

Le 23 janvier, Carlos Ghosn démissionne de son poste de président de Renault.



5 mars 2019 : libération sous caution approuvée, mais le procureur fait appel

Le 5 mars, le tribunal de Tokyo accepte la demande de remise en liberté sous caution de Carlos Ghosn. Elle est fixée à un milliard de yens, soit environ 7,9 millions d'euros, et assortie d'une interdiction de sortie du territoire. Le bureau des procureurs de Tokyo a annoncé sa décision de faire appel.