Passées les agapes de fin d'année, les Français ont un peu la gueule de bois en ce début 2019. Seuls 47% d'entre eux attendent quelque chose de positif cette année. Une baisse de 12 points par rapport à l'an dernier d'après le baromètre Harris Interactive pour RTL et M6. La mobilisation des "gilets jaunes" a fait resurgir les craintes pour le pouvoir d'achat, principale préoccupation des Français.





Concrètement, après les annonces des dernières semaines, le gouvernement affirme que les Français vont gagner du pouvoir d'achat cette année. Est-ce vrai ? Selon l'INSEE, le pouvoir d'achat des ménages devrait bien augmenter d'1,6% cette année, au minimum.

La hausse "ressentie" pourrait même être supérieure : plus 2,4% selon une autre étude. Il faut remonter à l'année 2007 pour voir un tel regain.

Un phénomène vertueux d'abord à la conjoncture. Les tensions sur le marché du travail devraient en effet conduire à une hausse des salaires cette année. Autre facteur, la bonne santé financière des entreprises pourrait aussi conduire à un versement de dividendes plus importants aux particuliers. Enfin, l'inflation, c'est-à-dire l'évolution des prix, devrait être également modérée, si le prix du pétrole ne s'envole pas.

10 milliards d'euros rendus aux ménages

L'autre explication vient directement des suites du mouvement des "gilets jaunes" : 10 milliards d'euros rendus aux ménages. Heures supplémentaires défiscalisées, baisse de la CSG pour les retraités modestes, ou encore gel des taxes sur les carburants. Tout cela contribue à un meilleur niveau de vie.



Attention toutefois, cette hausse de pouvoir d'achat n'est qu'une moyenne qui cache de fortes disparités. Que vous soyez, par exemple en ville ou à la campagne, l'impact des prix à la pompe est différent. Et quand bien même, 1,6% de hausse pour un salarié au SMIC, cela ne représente qu'un gain de 19 euros nets par mois. A peine plus qu'un "plat du jour" au restaurant.

