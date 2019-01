"Dry January" : relevez le défi d'un mois de janvier sans alcool

publié le 02/01/2019 à 09:42

C'est un concept venu de Grande-Bretagne : le "Dry January". L'idée ? Passer tout le mois de janvier sans boire une goutte d'alcool. Les Françaises et Français sont de plus en plus nombreux à s'y mettre. Dans l'édition du jour du Parisien, on suit Jean-Louis, Bourguignon de 55 ans, père de famille, pas alcoolique mais du genre qui aime les bonnes choses.



Il a posé son dernier verre de vin le 1er janvier à minuit. Le cinquantenaire n'a cependant pas renoncé aux festivités pour ce mois de sobriété. Son truc à lui : le mojito sans alcool. "C’est super bon, frais, cela permet de tenir un vrai verre et aussi de ne pas paraître, disons, ridicule car aujourd’hui encore, ne pas boire, suscite toujours des réflexions", explique-t-il au quotidien.



Pas facile d'être sobre chez les Gaulois. Mais Jean-Louis a déjà testé l'expérience au mois de novembre et les retombées sont immédiates, dit-il. "Il y a moins de fatigue, moins de difficultés à s’endormir, moins d’essoufflement, on perd du poids", détaille-t-il. "Cela permet vraiment de régénérer l’organisme".