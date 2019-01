publié le 02/01/2019 à 04:42

Les Français sont plutôt pessimistes quant à la conduite des réformes du gouvernement pour l'année à venir. C'est ce qui ressort de notre baromètre Harris Interactive pour RTL et M6. L'enquête a été réalisée en ligne du 27 au 28 décembre 2018 auprès d'un échantillon de 1.967 personnes, représentatif des Français âgés de 18 ans et plus.



En effet, seules 33% des personnes interrogées déclarent aujourd’hui avoir confiance dans le gouvernement pour agir dans le bon sens à propos de la réforme des institutions. Et ce niveau de confiance n’atteint que 32% en ce qui concerne la réforme de l’assurance-chômage et 29% concernant celle des retraites.

Une défiance accrue par la crise des "gilets jaunes", qui perdure à travers le pays depuis plus d'un mois et demi. Si la confiance demeure auprès des sympathisants La République en Marche (plus de 80% pour chacune de ces réformes), elle est cependant très faible auprès des sympathisants Rassemblement National et La France Insoumise/PCF (entre 15 et 25%).

Les Français ne font pas confiance au gouvernement pour mener à bien des réformes Crédit : Capture d'écrant / enquête Harris Interactive pour RTL et M6

Le RIC plébiscité

Cette enquête démontre également l'envie des Français de s'impliquer davantage dans la vie politique, à travers notamment le débat sur l’instauration d’un référendum d’initiative citoyenne (RIC), popularisé par les "gilets jaunes". 80% des personnes interrogées se disent favorables à ce type de référendum pour proposer une loi, 72% pour abroger une loi, 63% pour mettre fin au mandat d’un élu, et même 62% pour modifier la Constitution.



Si les sympathisants du Rassemblement national et de la France insoumise/PCF sont très favorables à la mise en place de ce genre de référendum (plus de 77%pour chacun de ses applications), les sympathisants REM sont quant à eux plus réservés sur la question.

Les Français sont majoritairement favorables au RIC, selon notre sondage Crédit : Capture d'écran / enquête Harris Interactive pour RTL et M6