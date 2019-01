publié le 02/01/2019 à 08:39

De la "fascination". C'est le sentiment éprouvé par Jean-Luc Mélenchon à l'égard d'Éric Drouet, l'un des initiateurs du mouvement des "gilets jaunes". "La France est pleine de ces personnages qui marquent son histoire comme autant de cailloux blancs. C'est pourquoi je regarde Éric Drouet avec tant de fascination", a-t-il déclaré sur Facebook.



Invité sur RTL, Benoît Hamon ne mâche pas ses mots pour dénoncer les propos du leader de la France insoumise. "Je m’intéresse au mouvement social mais je ne suis pas fasciné par quelqu’un qui assume d’avoir voté aux deux tours pour Marine Le Pen", affirme-t-il.





Et d'ajouter "Je ne sais plus ce que fait Mélenchon, comme beaucoup. Je ne comprends plus ce que fait Jean-Luc Mélenchon. Il n’est plus un acteur central du débat à gauche. Aujourd'hui, commencer l'année par ce type de référence (...), tout ça c'est du petit commerce électoral".

Le fondateur du mouvement Générations déclare ne plus parler à Jean-Luc Mélenchon. "Non seulement on ne se parle pas mais on n’est pas prêt de se parler si les choses continuent comme ça (...) Je suis comme beaucoup de gens, Mélenchon, je le regarde, j'écoute respectueusement mais je n'y comprends plus rien", ajoute-t-il.