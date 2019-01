publié le 02/01/2019 à 12:16

À peine 2 jours après avoir quitté La République en Marche, le député Joachim Son-Forget a décidé de lancer son propre parti politique. Il envisage de présenter une liste aux européennes, avec son parti "Je suis français et européen", soit le JSFee, tiré des initiales de son nom.



Celui qui s'est fait connaître pour ses dérapages en série sur les réseaux sociaux, notamment en tenant des propos sexistes à l'encontre de la députée EELV Esther Benbassa, a donné plusieurs indications sur la ligne que suivra cette nouvelle formation. "Mon parti va défendre l'exemplarité des élites. Nous défendrons aussi la réduction du train de vie de l'État, la baisse des dépenses publiques, une culture française qui va de Diderot à Booba, le tout mâtiné d'humour et d'impertinence qui ont longtemps fait la fierté de la France", a-t-il déclaré au journal Le Point.

Le député de la sixième circonscription des Français de l’étranger (Suisse et Lichtenstein) se dit déçu de La République en Marche !, parti devenu "vieux" à ses yeux. "À quoi ça sert de prendre des gens de la société civile s'ils n'ont plus le droit d'expliquer ce qu'ils étaient dans la société civile et qu'ils ressemblent à des photocopies les uns des autres", a-t-il déclaré mercredi 2 janvier sur franceinfo.

Vous pouvez d’ors et déjà manifester votre intention de nous rejoindre en participant à la consultation ci-jointe, si vous n’êtes que 10 on annulera la création du parti #JSFee ¿. Si vous êtes légion #JSFARMY on vous emmènera au bout de vos rêves. https://t.co/rPpvJo6YoG — ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿-¿¿¿¿¿¿ ¿ (@sonjoachim) December 31, 2018

Fidèle à lui-même

Même si "rien n'est prêt", comme on peut le lire sur son site, Joachim Son-Forget compte aller jusqu'aux européennes avec cette nouvelle formation. Pour éclairer sur la manière dont il va procéder pour créer sa liste, il se veut sans filtre.



"Pour la liste, je pense qu'on ne va prendre de toute façon que des copains à nous ou des copains des copains parce que de toute manière, c'est toujours comme ça que les autres font", a-t-il expliqué au Point. "On fera semblant de faire une consultation et puis à la fin on dira ce qu’on a envie de dire nous puisque de toute façon on a tout prévu avant", a-t-il ajouté à franceinfo.



Le formulaire d'adhésion est pour le moins étonnant, à l'image du député, surnommé le "roi du troll". Parmi les questions posées : "êtes-vous drôle ?" ou encore "êtes-vous intelligent ?". Si vous répondez par la positive, la neuvième question vous invite à le prouver. Avant d'adhérer, vous devez également répondre à la question suivante : "Aimez-vous Emmanuel Macron ?". Le député se targue d'avoir déjà réuni plusieurs milliers d'adhésions en une journée. S'inscrire est gratuit, "pour le moment, mais pas pour longtemps", comme indique son site.