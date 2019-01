publié le 02/01/2019 à 10:39

Six personnes ont trouvé la mort dans un accident de train au Danemark, a affirmé la police. L'information a été confirmée par la compagnie ferroviaire danoise DSB. "Nous confirmons que six personnes sont mortes", a déclaré un responsable de la DBS.



La police a indiqué "qu'un objet a percuté le train", sans donner plus de précisions. D'après les premières informations, le toit d'un train de marchandises a été emporté par des vents violents et a percuté un train de voyageurs circulant en sens opposé. L'accident a eu lieu sur le pont du Grand Belt, reliant les îles de Seeland et de Fionie, où se situe la capitale Copenhague.



Le train de voyageurs transportait 131 passagers et 3 membres du personnel de la compagnie.

Au Danemark, 6 morts dans un accident de train, le 2 janvier 2019. Crédit : RTL.fr

Plus d'informations à venir sur RTL.fr...