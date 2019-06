publié le 13/06/2019 à 13:16

Le chauffard de Lorient, qui a tué un enfant et grièvement blessé son petit cousin dimanche dernier est en fuite depuis 4 jours. Mais la passagère de la voiture, une jeune femme de 21 ans, est en garde à vue. Cette dernière a été arrêtée après s'être présentée chez un habitant de Caudan, à une dizaine de kilomètres de Lorient.



Les enquêteurs la questionnent sur son compagnon, toujours dans la nature. Kilian, le conducteur de la voiture âgé de 21 ans, demeure introuvable. La jeune femme, qui se prénomme, Gaëlle est complètement perdue devant les policiers. Elle semble accablée par ce qu'il s'est passé. Cette dernière a expliqué qu'elle avait laissé Kilian partir de son côté quelques heures après l'accident.

Cachée pendant deux jours, elle n'aurait pas supporté cette cavale. Elle dit avoir sombré dans la détresse après avoir appris la mort du petit garçon. Gaëlle s'est retrouvée mardi soir dans une rue de Caudan, à la nuit tombée, elle a sonné à la porte de la première maison qui était éclairée. Devant un couple et leur fils, elle s'est ensuite présentée et a expliqué brièvement sa situation, en leur demandant de prévenir la police.

L'interpellation s'est déroulée sans la moindre difficulté. La jeune femme est toujours interrogée dans les locaux de la sûreté départementale de Lorient pour des faits de non assistance à personne en danger. Quant à l'enfant de 7 ans qui a été grièvement blessé dimanche 9 juin, son état de santé est toujours critique mais stable.

À écouter également dans ce journal

Sauveteurs de la SNSM. Emmanuel Macron a rencontré ce matin aux Sables d'Olonnes les familles de Yann Chagnolleau, Alain Guibert et Dimitri Moulic, un moment intime avant la cérémonie d'hommage national rendu au Prieuré Saint Nicolas en bord de mer.



Football. 10 millions de téléspectateurs ont suivi la victoire des Françaises 2 - 1 face à la Norvège hier soir, sur TF1 et sur Canal Plus. Ils ont vibré et souffert avec les Bleues.

Justice. La garde des Sceaux Nicole Belloubet explique dans un entretien accordé à La Croix qu'elle veut fixer un seuil de responsabilité pénale à 13 ans pour les jeunes délinquants. Une décision qui divise.



Économie. Bras de fer entre le patron de Renault et Bruno Le Maire. Le ministre de l'Économie assure que "l'Etat n'a pas fait capoter le mariage entre Renault et Fiat Chrysler", alors que le nouveau patron Jean-Dominique Senard mettait en cause hier les délais supplémentaires réclamés par l'État.