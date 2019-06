publié le 13/06/2019 à 05:51

Lorient en deuil. 500 personnes, dont une grande partie de la communauté franco-turque locale ont assisté mercredi 12 juin aux obsèques du petit garçon de 10 ans tué par un chauffard le week-end dernier.



En raison du grand nombre de participants, la cérémonie religieuse s'est déroulée dans un entrepôt de l'association culturelle turque de Lorient, au nord de la ville, non loin du lieu où s'est produit le tragique accident qui a coûté la vie au jeune garçon et blessé grièvement son cousin de 7 ans. Le maire de Lorient Norbert Métairie (PS), ainsi que deux de ses adjoints, sont venus apporter leur soutien à la famille. Certaines personnes avaient fait le déplacement de Brest, Redon ou Nantes.

Malgré la diffusion de son portrait, le conducteur, qui a fui un contrôle routier avec sa passagère, reste introuvable. Selon les informations du Parisien, Killian, 20 ans, et Gaëlle, 21 ans, les deux fuyards, ont coupé leurs téléphones portables et n’ont effectué aucun retrait bancaire depuis le drame. Ce qui rend pour le moment impossible leur localisation.

