Lorient : la passagère du véhicule qui a fauché deux enfants interpellée

publié le 13/06/2019 à 08:14

La passagère du chauffard qui a mortellement un garçon de 10 ans et grièvement blessé un autre enfant de 7 ans en voulant fuir un contrôle routier, dimanche, à Lorient, a été arrêtée mercredi soir et placée en garde à vue. La jeune femme se trouvait à bord du véhicule ayant renversé deux enfants dimanche à Lorient, et était activement recherchée depuis le drame.



Après trois jours de cavale, Gaëlle T., 21 ans, a fini par signaler sa présence et se laisser interpeller à Caudan, commune voisine de Lorient. En revanche, le responsable présumé de l'accident mortel reste introuvable et est toujours recherché.

Au cours de la journée de mercredi, les policiers ont découvert la voiture accidentée de la jeune femme. Les deux protagonistes avaient déjà eu un sérieux accrochage quelques heures avant le drame. C'est pour cette raison que le chauffard de 20 ans a ensuite emprunté la voiture de sa mère avec laquelle il a fauché les deux victimes.