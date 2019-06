Deux enfants de 7 et 10 ans ont été fauchés par un automobiliste à Lorient

publié le 09/06/2019 à 23:16

Une course poursuite qui a viré au drame. Alors qu'il essayait d'échapper à un banal contrôle de gendarmerie à Queven, dans le département du Morbihan, un automobiliste a fauché deux enfants, âgé de 10 et 7 ans, à l'entrée de Lorient ce dimanche 9 juin.



L'un des deux enfants est décédé des suites de ses blessures alors que le second enfant est toujours hospitalisé dans un état grave avec un pronostic vital engagé, précise le parquet de Lorient dans un communiqué.

Le conducteur et sa passagère ont une nouvelle fois pris la fuite à bord de leur véhicule avant de l'abandonner, quelques centaines de mètres plus loin. Ces derniers sont toujours activement recherchés.

Lors du contrôle de gendarmerie, l'automobiliste a dans un premier temps fait mine de s'arrêter avant de redémarrer, précise Europe 1, qui révèle l'information. "Le véhicule en cause, qui circulait à vive allure sur une voie réservée aux bus, a percuté dans un premier temps une autre voiture en sortie de rond-point, sans faire de blessés, avant de faucher les deux enfants", précise le parquet.



L’enquête a été confiée au commissariat de police de Lorient des chef d’homicide involontaire aggravé et de blessures involontaires aggravées.