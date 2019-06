publié le 10/06/2019 à 06:47

Hier, deux enfants ont été fauchés par une voiture par un chauffard qui a pris la fuite. Les deux victimes sont âgées de 10 et 7 ans. L'une d'entre elle est morte l'autre est toujours dans un état très grave.



Tout a commencé par un contrôle routier qui a mal tourné. Hier après-midi, les gendarmes demandent à un véhicule de s’arrêter. L’homme ralentit et accélère soudainement avant de repartir. La course poursuite va durer jusqu'aux portes de Lorient. Les gendarmes s’arrêtent à l’entrée de la ville. Trop dangereux à cause de la vitesse.

La fuite de l’homme et de sa passagère continue en pleine ville, près d'un centre commercial. Ils percutent alors un autre véhicule, puis fauchent deux enfants qui étaient sur un trottoir avant de s’encastrer dans un garage. Sous le choc, la porte est totalement pliée. D'après les témoins, l'un des deux enfants est resté coincé entre l'entrée du garage et la voiture.

Les enfants de 7 et 10 ans sont transportés à l’hôpital en état d’urgence absolue. L’un des deux a succombé à ses blessures. Le pronostic vital de l’autre est toujours engagé. Le conducteur et sa passagère ont pris la fuite. D'abord avec leur voiture puis à pieds. Ils sont toujours activement recherchés

À écouter également dans ce journal

Société - Aux Sables-d'Olonne, un hommage sera rendu ce matin sur terre et sur mer aux trois sauveteurs de la SNSM qui sont morts vendredi en portant secours à un pêcheur.



Justice - Un avocat des parties civiles affirme que le Dr Frédéric Péchier, mis en examen pour l’empoisonnement de 24 patients, n’a pas respecté son contrôle judiciaire.



Faits divers - Une centaine de tombes ont été profanées dans la nuit de samedi à dimanche à Toulouse. Aucune communauté ne semble visée a priori. Une enquête a été ouverte.