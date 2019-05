publié le 15/05/2019 à 13:21

Après une nouvelle plainte contre un anesthésiste de Besançon, sa garde à vue a été prolongée de 24 heures, mercredi 15 mai. Frédéric Péchier a déjà été mis en examen en 2017, pour sept empoisonnements de patients dont deux sont décédés. Il est aujourd'hui interrogé sur 50 cas suspects survenus à chaque fois dans des cliniques où il exerçait.



Parmi ces victimes présumées et ancienne patiente de l'accusé, Odile Lacheret, qui s'exprime sur son cauchemar au micro de RTL. "Je me suis fait opérer en janvier 2015 pour un truc banal de femmes on va dire. Je me suis retrouvée en réanimation et je me souviens de rien", explique-t-elle.

"C'est pas lui déjà qui m'anesthésiait de toute façon. Il est arrivé, il a posé une caisse au pied de mon lit. J'ai vu que des cathéters, du genre comme ça, je peux pas dire ce qui est dans la caisse. Il m'a dit pour rigoler 'C'est de la bonne'", ajoute-t-elle. "J'ai fait un Takotsubo, un infarctus du stress. C'est une anesthésiste qui m'a tout raconté après. Elle m'a dit que j'avais changé de couleur, que j'étais grise et que j'étais monté en pulsation à 260 quand même, que j'avais un cœur solide", raconte-t-elle.

Aujourd'hui, Odile Lacheret souffre "d'énormément de pertes de mémoire" et pour son "boulot c'est dur". "Je comprends pas qu'avec un métier comme ça on puisse jouer avec la vie des gens", conclut-elle.

