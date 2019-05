Antoine Griezmann et Lionel Messi le 24 novembre 2018 à Madrid

publié le 10/05/2019 à 12:12

Le quotidien Le Parisien/Aujourd'hui en France affirme vendredi 10 mai que le transfert d'Antoine Griezmann au FC Barcelone "devrait très vite aboutir". Le natif de Mâcon (28 ans) aurait accepté de baisser son salaire de 23 millions d'euros par an pour rejoindre le club blaugrana cet été. Sa clause libératoire est de 120 millions d'euros.



Tout se serrait accéléré après la défaite du Barça (4-0) en demi-finale de Ligue des champions sur la pelouse de Liverpool, mardi 7 mai. Après cet échec, le club catalan souhaite réaliser un grand coup sur le marché des transferts. Quoi de mieux que de recruter un champion du monde pour que l’engouement des socios revienne ?

Déjà l'été dernier, le dossier Antoine Griezmann avait affolé les gazettes. Le Français (qui n'a jamais joué en Ligue 1) avait répondu aux médias et à ses fans par l'intermédiaire d'un documentaire appelé "La décision" : oui, il allait resté à l'Atlético de Madrid au moins une saison de plus.

Les discussions ne se sont jamais arrêtées

Son choix de refuser le Barça en 2018 avait été mal interprété par les supporters catalans, qui l'avaient copieusement sifflé lors de Barça-Atléctico en Liga le 6 avril dernier (victoire de Messi & co. 2-0). Comme si refuser le grand Barça était impossible.



Le directeur sportif français du FC Barcelone, Éric Abidal, n'a jamais abandonné le dossier, et les contacts entre le clan Griezmann et le Barça n'ont jamais cessé, même après "La décision". Le Parisien explique que la direction du club attend désormais le moment idoine pour révéler la future arriver du champion du monde.

Objectif Ligue des champions

À 28 ans, le joueur de 1,75 m va-t-il rejoindre son ami Ousmane Dembélé et le quintuple Ballon d'Or, Lionel Messi, afin de partir à la conquête de la Ligue des champions ? L'échec de l'Atlético en 8es cette saison face à la Juve alors que la finale se jouera dans son stade est un élément à ne pas sous estimer.



Parallèlement, une arrivée de "Grizou" au Barça pourrait précipiter le départ du Brésilien Philippe Coutinho, annoncé récemment au PSG.