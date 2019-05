et AFP

publié le 14/05/2019 à 22:20

Le lycée Brizeux de Quimper est sous le choc. Un de ses lycéens, âgé de 15 ans, est décédé soudainement ce mardi 14 mai dans l'enceinte de l'établissement, a appris l'AFP auprès du rectorat de l'académie de Rennes et de sources proches du dossier.



"Le lycéen est mort soudainement, il s'est écroulé sans aucun signe précurseur", a précisé une source proche du dossier. Les pompiers, qui sont rapidement arrivés sur place, ne sont pas parvenus à le réanimer.

Le lycéen était en classe de seconde, selon le rectorat de l'académie de Rennes, qui a ajouté qu'une cellule d'écoute psychologique avait été immédiatement mise en place pour les élèves et le personnel de l'établissement. À la suite de l'accident, une partie des cours a été annulée. L'établissement breton, qui comprend un collège et un lycée, accueille plus de 750 élèves.