"C'est un coup de tonnerre, ça arrive sans vous avertir". Le 29 septembre 2021, Me Corrinne Herrmann apprend en même temps que la France entière la mort de celui qui était surnommé "Le Grêlé". Ce tueur en série à la peau irrégulière qui lui a valu son alias, était recherché depuis 35 ans, soupçonné de six viols et quatre meurtres commis entre 1986 et 1994 à Paris.

Dans le podcast Les Voix du Crime, Me Corrinne Hermann, avocate spécialisée dans les cold-case, se souvient du soulagement qui a envahi ses clients, proches de victimes du Grêlé. "Il ne fera plus de mal à personne, il est mort", explique-t-elle au micro d'Alice Moreno.

Vient ensuite le temps des questions. "Est-ce qu'on aurait pu le garder vivant ? Est-ce qu'on aurait pu avoir des réponses de lui ? Quelle était son histoire ?", énumère l'avocate qui représente notamment le frère de Cécile Bloch, enfant tuée au sous-sol de son immeuble parisien en 1986.

C'est un puzzle immense à reconstituer Me Corrinne Herrmann

Pour répondre à ces questions, la première étape est de reconstituer le parcours de vie du Grêlé. "On sait où il vivait beaucoup plus facilement que d'autres tueurs. On sait dans quelle caserne ou dans quel commissariat il pouvait être affecté, indique Me Corrinne Herrmann. On n'aura pas tout mais en termes d'information, je pense que ça va être extrêmement difficile à traiter parce qu'on en a plus que jamais."

Et les pistes à creuser ne cessent de se multiplier. En plus des soupçons qui pesaient déjà sur certaines victimes de meurtres comme Karine Leroy, de nombreuses personnes se manifestent auprès du cabinet de Corrinne Herrmann. Toutes disent se reconnaître dans le mode opératoire du Grêlé et le soupçonnent d'avoir été l'auteur d'agressions subies dans leur enfance ou leur adolescence. "C'est un puzzle immense à reconstituer pour essayer de répondre à certaines victimes. Vous dire qu'il y en a 20, 30, 40, 50. Je ne le sais pas", précise Me Corrinne Herrmann.

On parle pour les tueurs en série du 'voisin d'à côté' Me Corrinne Herrmann

Le vrai nom du Grêlé était François Vérove. Âgé de 59 ans, ce dernier avait officié en temps que gendarme et policier avant de partir à la retraite. Il était très intégré à la société, s'était même fait élire en tant que conseiller municipal de sa commune. Ses proches ne soupçonnaient rien du tout. "Les voisins nous diront qu'il rendait facilement service, indique Corrinne Herrmann. On parle pour les tueurs en série du 'voisin d'à côté', celui dont tout le monde va vous dire qu'il était gentil, qu'il rendait service. C'est toujours."

Après une vie entière à dissimuler ses crimes, François Vérove a été confondu par une expertise ADN commandée par la nouvelle juge d'instruction en charge du dossier Nathalie Turquey. "Il est dans les premiers qui vont être convoqués, relate Corrinne Herrmann. Il lui est précisé que c'est dans le cadre d'une affaire ancienne et évidemment comme il est concerné, il sait tout de suite de quoi on parle."

À la suite de cette convocation, François Vérove loue une maison au Grau-du-Roi dans le Var et se donne la mort, sans parler à personne de son plan. Pas même à ses enfants, ou sa femme... à qui il laisse tout de même une lettre.

Il explique qu'il s'est donné la mort parce qu'il ne veut pas entraîner sa famille dans un procès Me Corrinne Herrmann

Le contenu exact de la lettre est aujourd'hui soumis au secret de l'instruction. "Ce que je peux vous dire, c'est que d'une certaine façon, il s'adresse d'abord à sa femme et qu'il explique qu'il s'est donné la mort parce qu'il ne veut pas entraîner sa famille dans un procès", résume Corrinne Herrmann.



Il raconte également avoir commis des crimes jusqu'en 1997, année où il aurait commencé une psychothérapie. "Si la psychothérapie peut permettre à un tueur de ce type-là d'arrêter ses actes vite, vite, vite, il faut mettre tout ça en œuvre dans les prisons !" ironise Me Herrmann.



L'avocate ne croit "absolument pas" que cette thérapie ait suffi à arrêter le tueur en série. Elle appelle d'ailleurs les enquêteurs à ne pas se fier à ses dires. "En tout cas, on n'est pas tenu de le croire et je peux vous dire que l'enquête ne va pas le croire. Elle va vérifier", conclut-elle.

>> Les Voix du crime sont avocats ou avocates, enquêteurs ou enquêtrices, proches de victimes, de suspects ou de coupables. Ces témoins-clefs se confient au micro des journalistes de RTL. Des témoignages inédits, qui apportent un éclairage nouveau sur la justice et les grandes affaires criminelles d’aujourd’hui.



Deux fois par mois, l'une de ces Voix du crime nous raconte son point de vue sur une affaire criminelle. Un podcast RTL.