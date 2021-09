Un ancien gendarme avoue être "Le Grêlé" dans une lettre et se suicide

Il est recherché depuis plus de 35 ans. La traque du "Grêlé" ou encore "tueur au visage grêlé", touche peut-être à sa fin ce jeudi 30 septembre. Le cadavre d'un homme a été retrouvé dans un appartement du Grau-du-Roi, dans l'Hérault. Cet homme, un ancien gendarme, a laissé derrière lui une lettre posthume contenant une révélation tout à fait inattendue : il serait le "Grêlé".

Si ses confessions sont réelles, l'identité du meurtrier de Cécile Bloch, Gilles Politi, Irmgard Mueller et Karine Leroy serait enfin connue, mettant fin à l'une des plus grandes énigmes criminelles du XXe siècle. "Le tueur au visage grêlé" est également accusé d'avoir commis six viols. Selon nos informations, des prélèvements ADN sont en cours pour confirmer s'il s'agit bien de l'assassin en question. Les résultats sont attendus entre ce jeudi soir et vendredi.

L'ex-gendarme de 59 ans, un certain François V., s'est donné la mort en ingurgitant des médicaments, révèlent nos confrères du Parisien. Convoqué par la juge d’instruction pour un prélèvement ADN avant son décès, il faisait partie des suspects dans l'affaire.