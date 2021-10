Le Grêlé : 35 ans pour retrouver l'insaisissable tueur en série

Au mois de septembre 1986, Bernard Pasqualini, chef de groupe à la brigade criminelle, travaillent avec ses six inspecteurs depuis quatre mois sur le dossier Cécile Bloch. Cet enfant de 11 ans a été retrouvée au troisième sous-sol de son immeuble dans le 19ème arrondissement de Paris, le 5 mai 1986. Elle était roulée dans une moquette sale. Cécile Bloch avait des marques de griffures et des bleus sur le visage. Son sweat-shirt était maculé de sang et le bas de son corps était dénudé.



Le tueur n'a pas laissé d'empreintes, mais les enquêteurs sont optimistes. Ils ont de nombreux témoignages qui leur permet de penser qu'ils vont vite identifier le meurtrier. Ils disposent du témoignage du demi-frère de Cécile, Luc Richard-Bloch, 24 ans, qui vivait dans l'appartement familial. Il est parti peu après sa sœur et se souvient avoir croisé quelqu'un dans le monte charge. Un homme de 25, 30 ans qui lui a dit bonjour, cheveux châtains et une vilaine peau portant des marques d'acné ou de variole.

Le 7 avril 1986, Sarah 8 ans, est agressée en prenant l'ascenseur alors qu'elle partait à l'école. L'homme est décrit comme n'ayant pas les joues lisses. Les policiers estiment qu'il s'agit du même homme. Les agressions vont se multipliées et il faudra 35 ans pour mettre un nom sur celui qu'on surnommera "Le Grêlé".

Nos invités

Patricia Tourancheau, journaliste spécialiste des affaires criminelles, réalisatrice et auteure du livre Le 36 aux éditions du Seuil.

Christian Flaesch, ancien patron du 36 Quai des Orfèvres

Jacques Dallest, procureur général de Grenoble. Il a dirigé un groupe de travail en charge d'améliorer la prise en charge des "cold cases"