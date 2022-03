Le Grêlé : quels sont les crimes attribués au tueur en série ?

Pendant 35 ans, il n'a eu qu'un surnom : Le Grêlé. Identifié en septembre 2021 à la suite de son suicide, ce tueur en série était soupçonné de quatre meurtres et six viols commis dans les années 80 et 90 en région parisienne. "C'était un dossier qui occupait pas mal la presse", se souvient Me Corrinne Herrmann dans Les Voix du Crime.

L'avocate spécialiste des cold cases et des tueurs en série représente depuis 2015 différentes victimes du Grêlé ainsi que certains de leurs proches. "Quand on rentre dans le dossier, ce qu'on ce qu'on sait, c'est le fait qu'il y avait des victimes d'agressions sexuelles, de viols et de meurtres, et que d'autres victimes avaient été laissées vivantes et avaient été violées dans des conditions assez terribles", résume-t-elle.

À l'époque, ces faits qui n'ont a priori rien avoir, ont été reliés entre eux, pour certains par un mode opératoire similaire et pour d'autres par l'ADN identique retrouvé sur les scènes de crime. Un homme, des jeunes femmes, des enfants : la liste des victimes du Grêlé est diverse... et probablement incomplète.

L'affaire Cécile Bloch

Un matin de 1986, Cécile Bloch, 11 ans, doit se rendre à l'école. Elle n'y arrivera jamais. Son corps sera retrouvé au troisième sous-sol de son immeuble parisien, dissimulé sous un matelas. "Elle meurt de strangulation, d'immobilisation. Elle a été ligotée et puis elle a été violée", décrit Me Corrinne Herrmann qui représente aujourd'hui le frère de la victime.

L'enquête établit que Cécile Bloch a dû croiser son meurtrier dans l'ascenseur. Son frère lui-même et plusieurs voisins témoignent avoir vu un homme suspect, ils décrivent son physique marqué : sa peau n'est pas lisse, mais grêlée. C'est ainsi que naît le surnom du tueur qui vient de commettre le premier crime d'une longue série.

L'immeuble où a été retrouvé le corps de Cécile Bloch en mai 1986. Crédit : Pierre VERDY / AFP

L'affaire Politi-Müller

Il faudra attendre 2010 et l'analyse ADN pour rapprocher le meurtre de Cécile Bloch d'une autre affaire survenue en 1987 : l'affaire Politi-Müller. "Irmgard Müller est une jeune fille au pair en France, qui est allemande", raconte Me Corrinne Herrmann. "Elle est là depuis quelques mois et elle gardait les enfants de Monsieur Politi à son domicile."

Tous deux sont retrouvés morts au domicile de Gille Politi. "Ils sont ligotés, presque saucissonnés, torturés. Il y a des coups de couteau, des actes de strangulation sur ses victimes", décrit Me Corrinne Herrmann. "C'est une scène de crime qui a beaucoup marqué les policiers, ceux qui ont vu cette scène de crime sont encore extrêmement marqués."

Qui sont les autres victimes ?

D'autres victimes n'ont pas trouvé la mort le jour où leur chemin a croisé celui du Grêlé. Parmi elles, "des enfants ou des jeunes filles, toutes jeunes adolescentes qui, elles, vont être soit agressées à leur domicile, soit enlevées", énumère Me Corrinne Herrmann. "Ce sont des toutes jeunes filles qui sont violées sous la contrainte d'une arme, également ligotées et bâillonnées. Parfois des actes de strangulation, mais qu'il laisse vivantes."



La dernière d'entre elles est référencée en 1994. Une date qui interroge : dans la lettre qu'il a laissée le jour de son suicide, Le Grêlé dit avoir arrêté en 1997. Un laps de temps assez long pour que l'enquête lui attribue d'autres crimes.

