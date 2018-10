Jonathann Daval va bientôt déposer une demande de remise en liberté

publié le 01/10/2018 à 22:01

Une demande de remise en liberté va être déposée prochainement pour Jonathann Daval, principal suspect du meurtre de son épouse Alexia il y a un an et emprisonné depuis fin janvier, a-t-on appris lundi 1er octobre auprès de son avocat, Randall Schwerdorffer. Cette demande de remise en liberté va être déposée "dans les jours à venir", a indiqué Me Schwerdorffer, confirmant une information du journal L'Est Républicain.



Le 28 octobre 2017, Jonathann Daval avait signalé la disparition de sa femme Alexia, inquiet de ne pas la voir revenir d'un prétendu footing. Le corps de celle-ci avait été découvert, en partie brûlé, dans un bois, près de Gray-la-Ville (Haute-Saône), où vivait le couple. L'autopsie avait révélé que la jeune femme avait été victime de violences, de coups et avait été étranglée.

Pendant trois mois, Jonathann Daval s'était présenté en veuf éploré avant que des éléments matériels ne conduisent les enquêteurs à en faire le principal suspect. Placé en garde à vue le 30 janvier, il avait affirmé qu'il ne "voulait pas" tuer son épouse, mais qu'ils en étaient venus aux mains et qu'il l'avait étranglée en tentant de la "maîtriser". Le couple connaissait de "fortes tensions" en raison de difficultés à avoir un enfant.

Un changement de version surprenant

Puis, début juillet, l'informaticien de 34 ans est revenu sur ses aveux et a accusé son beau-frère, Grégory Gay, du meurtre, évoquant "un pacte secret" passé par la famille pour dissimuler les faits. Ce "changement de version implique naturellement une demande de mise en liberté, qui est en cours de préparation", a dit Me Schwerdorffer à L'Est Républicain.



Une version que tous les proches d'Alexia Daval ont niée farouchement et qui "ne colle pas à l'objectivité du dossier", avait souligné début juillet Me Jean-Marc Florand, avocat de la famille de la victime. Jonathann Daval, mis en examen en janvier pour "meurtre sur conjoint" et qui encourt la prison à perpétuité, est détenu à la maison d'arrêt de Dijon.