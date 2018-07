Meurtre d'Alexia Daval : des blessures au crâne décelées sur la jeune femme

et La rédaction numérique de RTL

Alexia Daval est morte étranglée, mais les minutes qui ont précédé son décès ont été effroyables. Selon nos informations, elle a été victime d'un véritable déchaînement de violence. Les médecins légistes ont en effet décelé 5 fractures du crâne sur la jeune femme, occasionnées par des coups de poings, ce qui contredit les deux versions données par Jonathann Daval.



Pour Jean-Marc Florand, avocat de la famille d'Alexia, "on ne sait toujours pas au jour d'aujourd'hui qui, pluriel ou singulier, a tué Alexia. On n'a aucune idée du mobile. On n'a pas de certitude sur le lieu du meurtre, ni sur qui a transporté le corps". Huit mois après le drame, les dernières déclarations de son mari Jonathann, revenu sur ses aveux après avoir reconnu être l'auteur du meurtre de son épouse, révèlent une personnalité difficile à cerner.



Après le coup de théâtre marqué par les récentes déclarations de Jonathann Daval devant le juge d'instruction à Besançon, dont la teneur a été révélée mercredi, l'avocat des parents d'Alexia, Me Jean-Marc Florand, s'est interrogé sur "la santé mentale" du suspect. L'informaticien de 34 ans a nié la semaine dernière être l'auteur du meurtre et a accusé, contre toute attente, son beau-frère Grégory Gay. Il l'accuse d'avoir étranglé Alexia en tentant de la maîtriser lors d'une crise d'hystérie au domicile des parents de la jeune femme de 29 ans, dans la nuit du 27 au 28 octobre 2017, selon une source proche de l'enquête.