L'affaire du meurtre d'Alexia Daval est une succession de rebondissements. Le mari de la victime, Jonathann Daval, avait d'abord admis avoir tué sa femme "par accident", avant de pointer du doigt Grégory Gay, son beau-frère. Interrogé par Le Parisien ce jeudi 23 août, celui-ci réplique, dénonçant les "accusations ridicules et machiavéliques" de Jonathann.



Pour renforcer sa défense, Grégory Gay a décidé de changer d'avocat. Avec sa femme (la soeur d'Alexia Daval), ils font ainsi appel à Me Gilles-Jean Portejoie. "Compte tenu notamment de la dernière position adoptée par Jonathann Daval devant le magistrat instructeur, et animés d’une farouche volonté, en notre qualité de parties civiles, de concourir activement à la manifestation de la vérité et de préserver la sérénité absolue de l’enquête, nous avons décidé de confier la défense de nos intérêts au bâtonnier Gilles-Jean Portejoie, en lieu et place de Me Jean-Marc Florand", ont indiqué Grégory Gay et son épouse Stéphanie au Parisien.

Un complot familial ?

Jonathann Daval, placé en détention provisoire depuis le 30 janvier, avait dans un premier temps admis avoir tué sa femme "par accident". Mais dans sa dernière version des faits, le principal suspect a évoqué un complot familial. C'est selon lui une dispute entre Alexia Daval et sa sœur qui aurait tourné au drame. Grégory Gay aurait alors étranglé sa belle-sœur, le 27 octobre 2017, et aurait été protégé par le secret familial.

"Des accusations ridicules et machiavéliques", pour le beau-frère, qui n'exclut pas une confrontation avec Jonathann : "J’ignore si cela est possible, mais oui j’aimerais bien l’avoir en face de moi".



Face à cela, Grégory Gay contre-attaque. "Jonathann a 4 avocats, il fallait rétablir l’équilibre face à cette situation, donner plus de force à notre partie civile. On a donc fait appel à ce pénaliste de renom. Ce n’est pas une marque de défiance envers Me Florand : il reste bien sûr l’avocat des parents d’Alexia", explique-t-il.



S'il reste confiant, ce retournement de situation a toutefois eu des répercussions sur la vie de Grégory Gay. "On a placardé mon nom et ma photo avec les accusations de Jonathann, ce n’est pas agréable. Moi ça va, je sais ce que je n’ai pas fait, mais pour mes proches c’est plus difficile", se confie-t-il. Il affirme toutefois avoir reçu plusieurs messages de soutiens sur les réseaux, ainsi que l'appui de ses collègues et de sa famille.