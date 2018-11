Jawad Bendaoud continue à se donner en spectacle lors de son procès en appel

et Clémence Bauduin

publié le 29/11/2018 à 21:50

Il continue de clamer son innocence mais encore une fois, Jawad Bendaoud multiplie les incidents. Relaxé en première instance au début de l'année 2018, l'homme, soupçonné d'avoir hébergé des terroristes, est jugé en appel depuis le 21 novembre au palais de justice de Paris. À la barre, celui qui fut surnommé "le logeur de Daesh" semble parfois hors de contrôle.



"Vous m'avez demandé quoi déjà ?" Jawad Bendaoud coupe les questions, s'emporte, et part dans des digressions interminables. Dans son survêtement noir aux coutures dorées, il appuie ses protestations par de grands gestes qui viennent taper le micro, et ses invectives tournent parfois à l'insulte. "Vous voulez me faire passer pour un con... Je vais vous dire, c'est vous les cons", s'emporte-t-il envers un avocat qui met encore en doute le fait que le prévenu ignorait héberger le chef du commando du 13-Novembre, Abdelhamid Abaaoud.

Sur les bancs des parties civiles du 13-Novembre, c'est la consternation. À plusieurs reprises, l'avocat de Jawad Bendaoud doit se lever, prendre son client par les épaules pour lui demander de se calmer. Les arguments les plus foutraques se succèdent. "Le weekend des attentats, j'avais pris 35 grammes de coke Monsieur le président, c'est pour ça que je n'ai pas vu les images à la télé", dit-il.

Jawad Bendaoud semble ne plus savoir comment crier sa vérité. "Sur la tête de ma mère, répète-t-il, je n'ai jamais hébergé de terroristes. Des bandits oui, mais pas de terroristes. Je suis innocent", martèle le prévenu. "Eh bien la cour tranchera", conclut un avocat de victimes du 13-Novembre.