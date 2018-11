et AFP

publié le 28/11/2018 à 15:42

Le président de la Cour d'appel de Paris a dû prononcer une suspension d'audience ce mercredi 28 novembre dans la matinée, après un coup de colère de Jawad Bendaoud. L'homme de 31 ans est jugé en appel pour avoir logé deux jihadistes auteurs des attentats du 13 novembre 2015 en France. "Vous me lancez des petites phrases, des petites piques depuis tout à l'heure. À un moment, ça va péter", a dit, très énervé, le prévenu au président, moins de trois heures après le début de son interrogatoire.



"Votre vérité change", "Vous êtes quand même très souvent contradictoire avec vous-même", avait relevé plusieurs fois le président, en mettant en avant des différences dans les déclarations de Jawad Bendaoud. "Depuis 8 mois (lorsqu'il a été relaxé en première instance, ndlr), je me démerde tout seul. Pas de RSA, pas de psychologue", a-t-il hurlé, les yeux rouges, en tapant sur le pupitre à la barre. Les gendarmes se sont rapprochés, puis le président a annoncé une suspension de 10 minutes. "Mettez-moi 6 ans, a-t-il lancé. J'ai plus rien à perdre".

Jugé pour "recel de malfaiteurs terroristes", Jawad Bendaoud comparaît libre, contrairement à son procès de première instance, au cours duquel il ne s'était jamais énervé aussi violemment. Après la suspension, Jawad Bendaoud est revenu à la barre, apparemment plus calme. Le procès en appel a démarré une semaine plus tôt, le mercredi 21 novembre, mais cette journée d'audience est la première qui lui est consacrée.