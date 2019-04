publié le 16/04/2019 à 11:44

L'incendie de Notre Dame de Paris est enfin maîtrisé et partiellement éteint. Les pompiers l'ont annoncé vers 3h40 cette nuit du 16 avril. Ce matin, la cathédrale est défigurée. Voici le triste bilan d'une longue soirée sur laquelle on revient.



Tout commence à 18h50 quand les premières fumées sortent du toit de Notre-Dame. Immédiatement, des dizaines de camions de pompiers affluent de toutes les casernes parisiennes. Le parvis de la capitale est évacué et sur les quais de la Seine les riverains accourent catastrophés.

Les boules de flammes jaillissent face aux lances à incendie impuissantes. En quelques minutes la flèche de la cathédrale est ravagée, puis elle tombe. Très vite, trop vite, la charpente s'embrase, les hélicoptères tournent autour de l'édifice et les pompiers grimpent sur les deux tours pour repousser le feu.

Arrivées sur place des personnalités politiques

Le Président, le Premier ministre et la Maire de Paris arrivent sur place mais la bataille n'est pas gagnée. Laurent Nuñez, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, est inquiet. Il déclare : "Nous avons 400 militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris qui sont engagés pour tenter de sauver cet édifice, ce qui au moment où on se parle n'est pas acquis".



Sur les quais de l'île de la Cité, un nuage épais de cendres et des débris incandescents tombent sur les milliers de Parisiens amassés derrière des barrières. Tous se recueillent, les premiers chants débutent alors. Quelques minutes plus tard les flammes reculent, les tours et la structure de la cathédrale sont sauvées. La foule est soulagée.



Un peu après minuit les premières images de l'intérieur de la cathédrale rassurent un peu. L'autel, la tunique de Saint-Louis, la couronne d'épines, la statue de la Vierge Marie sont intactes mais le toit, la charpente et une partie de l'âme de Notre-Dame se sont définitivement envolés.