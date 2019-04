publié le 16/04/2019 à 10:48

Cet incendie qui a ravagé Notre-Dame va bien au-delà de ces flammes. Il a tout éteint hier soir, même la voix du président. Ce qui est un exploit. Mais il n’a malheureusement pas éteint les mots d’un Jean-Luc Mélenchon ou d’un obscur député européen du Rassemblement National, toujours prêts à polémiquer.



Mais que l’on soit catholique, parisien, fou d’Histoire et de culture, que l’on s’appelle Trump, Merkel, ou que l’on soit simple touriste, voir Notre-Dame dans cet état nous a arraché des larmes. Car c’est la France qui est blessée. Parce que tout le monde connait Notre-Dame, tout le monde la reconnait, imposante avec ses deux tours, elle est universelle. Elle est un symbole, un mythe.

On en oublie presque parfois l’importance de cet édifice, alors que Paris, c’est Notre-Dame. Le monument le plus visité au monde devant la grande muraille de chine : 12 millions de visiteurs par an à Notre-Dame, soit 3 fois plus que la Tour Eiffel.

Et l'on partage ce matin la tristesse de ces quelques phrases de Victor Hugo dans Notre- Dame de Paris, après la mort d’Esméralda, et de Quasimodo au charnier de Monfaucon : "Notre Dame est aujourd’hui déserte, inanimée, morte… On sent qu’il y a quelque chose de disparu. Ce corps immense et vide, c’est un squelette, l’esprit l’a quitté, on en voit la place et voilà tout…".