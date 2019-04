Incendie à Notre-Dame de Paris : retour sur l'histoire de la flèche partie en fumée

publié le 16/04/2019 à 10:30

Elle surplombait la capitale depuis plus de 850 ans, c'est un bout d'histoire qui est parti en fumée. Tout a commencé à 18h50, lundi 15 avril, lorsque les premières fumées sont sorties du toit de Notre-Dame de Paris. Le parvis est alors évacué, la nuit d'horreur démarre sous les yeux abasourdis du monde entier.



Sur les quais de l'Île de la Cité, des milliers de Parisiens se sont rassemblés, incrédules. Quelques minutes plus tard, la flèche, conçue au 19ème siècle et qui culminait à 93 mètres, s'effondre. Elle était faite de 500 tonnes de chaînes et de 250 tonnes de plomb. C'était une construction très complexe, imaginée et imposée par l'architecte Eugène Viollet-le-Duc à la fin des années 1860.

Ce faux clocher avait résisté jusque là à toutes les tempêtes et à toutes les guerres. Elle cachait également un trésor inestimable : trois reliques saintes dont un fragment de la couronne du Christ qui, pour les catholiques, protégeaient spirituellement l'ensemble de la cathédrale.

Il faudra des années pour la reproduire

Ce trésor réduit en cendres, il faudra tenter de le reproduire à l'identique. Mais cela prendra sans doute des années aux artisans des monuments historiques pour faire renaître la flèche qui symbolisait à elle seule Notre-Dame et le cœur de Paris. Ce futur chantier s'ajoute à celui déjà en cours puisque la cathédrale était en rénovation depuis près d'un an. Ces travaux titanesques s'échelonnaient sur 20 ans.