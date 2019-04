publié le 16/04/2019 à 09:59

1831, Victor Hugo honore la grande dame qui est à moitié partie en fumée lundi 15 avril 2019 dans la soirée. Notre-Dame de Paris, un exemple, peut-être unique, où le simple nom d'un monument a donné son titre à un chef-d'oeuvre littéraire. Pour l'académicien Jean-Christophe Rufin, la cathédrale est encrée dans les mémoires : "J'ai un souvenir de la cathédrale dès l'enfance, dès 11 ans, j'ai fait ma première communion là."



Et c'est pour sauver la cathédrale qu'à l'époque Victor Hugo écrit le roman. En ce début de 19e siècle, elle a subi les outrages du temps et des hommes, Notre-Dame de Paris est dans un état de délabrement avancé, on envisage même de la raser. L'immense succès du livre déclenchera une prise de conscience nationale et lance la restauration dirigée par l'architecte Viollet-Le-Duc qui lui a donné l'aspect qu'on lui connaissait jusqu'à cette soirée lundi 15 avril 2019.

Esmeralda, Quasimodo, Frollo et surtout, Notre-Dame, le véritable personnage central du roman font partie du patrimoine de l'humanité et le verbe du poète a donné une dimension universelle au monument, bien au-delà de sa dimension purement religieuse. "C'est un grand corps vulnérable, sans protection, on ne peut pas protéger une cathédrale", explique Jean-Christophe Rufin au micro de RTL.

Toujours au 19e siècle, de nombreux auteurs romantiques qui s'étaient entichés du Moyen-Âge et du gothique ont écrit sur le monument. Gérard de Nerval, par exemple, dans un poème intitulé lui aussi Notre-Dame de Paris : "Notre-Dame est bien vieille : on la verra, peut-être, enterrer cependant Paris qu'elle a vu naître", décrit l'écrivain.



Plus près de nous, citons encore Louis Aragon : "Qui n'a pas vu le jour se lever sur la Seine ignore ce que c'est que ce déchirement quand, prise sur le fait, la nuit qui se dément, se défend, se défait les yeux rouges obscène. Et Notre-Dame sort des eaux comme un aimant."