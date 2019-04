publié le 16/04/2019 à 08:39

Coup de chapeau ce matin aux pompiers de Paris, qui ont été salués par des applaudissements à leur passage cette nuit. De concert, les riverains ont encouragé les soldats du feu, entonnant un air digne de supporters sportifs pour les soutenir.



Pendant des heures, les pompiers ont lutté sans relâche, souvent au péril de leur vie, pour sauver Notre-Dame. Ce matin le feu est maîtrisé. Il reste cependant à refroidir la structure. Des opérations sont donc en cours et devraient se poursuivre pendant plusieurs jours.

La cathédrale a été sérieusement endommagée, bien qu'elle soit toujours debout. Son porte-parole, André Finot, est l'un des rares à avoir pu pénétrer à l'intérieur cette nuit, il déplore "un spectacle dramatique", racontant la "voûte éventrée", et le plafond effondré du monument, ne pouvant encore évaluer les dégâts.

À écouter également dans ce journal

Une souscription nationale. Emmanuel Macron lance une souscription nationale. Tandis que la famille Pinault, de son coté, a annoncé cette nuit le déblocage d'une enveloppe de 100 millions d'euros pour aider à la reconstruction.



Enquête, les premières auditions ont commencé. Une enquête a été ouverte dès hier soir pour déterminer les causes de l'incendie. La piste accidentelle est privilégiée et les premières auditions ont commencé.



Une émotion générale. L'émotion qui va bien au-delà de nos frontières, aux États-Unis par exemple, toutes les chaînes ont consacré des éditions spéciales à l'événement. Donald Trump a très vite fait part de son émotion, ainsi qu'Angela Merkel, le Vatican et même Zinedine Zidane.