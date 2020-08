Homme armé au Blanc-Mesnil : le forcené assure avoir "fait le mariole"

publié le 15/08/2020 à 18:35

Il vient d'écoper de trois ans de prison dont 18 mois de sursis. Adrien S. était jugé au tribunal de Bobigny vendredi 14 août pour transport d'arme de guerre chargée et interdite à la détention. L'homme de 33 ans, marié et employé d'un centre de contrôle technique, avait fait irruption dans un restaurant du Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), l'Eden garden, le 19 juillet au matin, en tenue militaire, armé d'un pistolet-mitrailleur chargé et d'un sabre.

Il est accusé d'avoir exercé des violences sur quatre hommes "en agitant son sabre et en les mettant en joue avec le pistolet-mitrailleur", comme le rapporte Le Parisien qui a assisté à son procès. Pensant à un attentat, l'un des clients présent dans le restaurant dit "s'être vu mourir dans une fraction de seconde", rapporte le journal. Un vigile de discothèque, Nino, l'a finalement neutralisé en le percutant dans le dos avec son véhicule.



Un arsenal de guerre retrouvé à son domicile

De son côté, le prévenu assure avoir voulu régler un différent avec des Albanais survenu la veille au soir dans un bar du coin. "Je faisais uniquement le mariole. C'était pour intimider les Albanais", a-t-il déclaré pendant son procès. Lors de son arrestation par la police, son taux d'alcoolémie était proche d'1 gramme par litre d'air expiré.

D'après le médecin qui a effectué l'expertise psychiatrique, Adrien S. présente une intolérance à la frustration. Autre information, il est passionné par les armes de guerre. Lors d'une perquisition chez lui, les policiers ont retrouvé un important arsenal : un revolver, un pistolet semi-automatique Colt, un fusil à pompe avec des cartouches. Selon Le Parisien, Adrien S. est un amateur de tir sportif.

L'homme est également accusé d'avoir prononcé des menaces de mort à l'Eden Garden et d'avoir crié "Allahou akbar", des faits qu'il a réfutés lors de son procès. Le procureur a requis trois ans de prison dont 12 avec sursis. Déjà incarcéré, Ardien S écoppera finalement de trois ans de prison dont 18 avec sursis.